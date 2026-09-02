INTERVISTE
Rambaudi: “Gudmundsson forte, ma discontinuo. Al mercato della Lazio do 8”
Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato il mercato della Lazio in questa sessione estiva, dando anche una votazione finale. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Gudmundsson ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale sarà!
Le parole di Rambaudi nell’intervista sul mercato della Lazio
“Gudmundsson è un giocatore tecnicamente valido, ha qualità importanti nell’1 contro 1. Io ho difficoltà a capire dove verrà inserito. Può essere un valore aggiunto, credo che nel 4-3-3 potresti adattarlo a destra, potrà fare cose buone entrando in mezzo al campo, da trequartista. Altrimenti, se ci sono tutti in mezzo al campo, i titolari la Lazio li ha. Frattesi non può giocare in un centrocampo a due. Ho difficoltà, ripeto, a capire dove potrà metterlo Gattuso, non è l’alternativa a Pinamonti, a sinistra c’è Zaccagni.
Gudmundsson è stato discontinuo a Firenze, ma ha qualità. Sono contento che sia arrivato un giocatore così ad ampliare la qualità della rosa. Tecnicamente è forte, deve trovare continuità e Gattuso deve essere bravo a capire la sua collocazione: con tutte queste condizioni sarebbe un valore aggiunto. Do 8 al mercato della Lazio, Frattesi alza la media. Poi c’è Pinamonti. Sutalo anche ha qualità. Pedraza è un giocatore normalissimo, in Italia ne trovi tanti così; ci può stare ma io non lo vedo come titolare, per me è un’alternativa”.
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