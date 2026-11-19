Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista a Radiosei, nella quale ha parlato del momento biancoceleste, dagli infortunati alle ultime voci di mercato.

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Rambaudi e la sua intervista sul momento biancoceleste

“La gestione la decide l’allenatore vedendo i suoi giocatori in allenamento. Frattesi se sta bene gioca, se ci sono dei rischi sicuramente verrà risparmiato. Direi comunque di non sottovalutare questa gara facendo tanti cambi, farei solo quelli obbligati e non gestirei in base alle prossime partite.

Rambaudi sui nomi caldi di mercato

“Lang e Perisic? Lang mi piace, ha un carattere particolare, non credo verrebbe a fare panchina a Zaccagni quindi ho diversi dubbi su questa voce di mercato. Perisic lo conosciamo tutti, poi dipende dai dialoghi con Gattuso, se il tecnico parlandoci capisce che c’è la possibilità di fare bene insieme, perché no…”

“Un giocatore di esperienza comunque lo valuterei per fine anno, ora se ti serve qualcosa, devi fare scelte mirate. Al momento ci sono gli equilibri giusti, nessun giocatore che ‘prevale’ sull’altro”.

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