Rambaudi promuove la Lazio, ma avverte: “I cambi devono fare di più”

La Lazio convince, ma secondo Roberto Rambaudi c’è ancora qualcosa da migliorare. L’ex biancoceleste analizza la prestazione contro il Napoli, soffermandosi sulle scelte dalla panchina e su alcuni aspetti del gioco: le sue dichiarazioni a Radiosei.

Leggi anche: Napoli Lazio, su Pairetto ci si divide: ecco le pagelle dei quotidiani

Le parole di Rambaudi nell’intervista su Napoli Lazio

“Il giudizio è positivo, ma ci sono dei ‘però’. Positivo perché il Napoli è una squadra forte, con giocatori che possono inventare la giocata da un momento all’altro. La Lazio ha fatto un primo tempo di personalità, di qualità, probabilmente poteva concretizzare di più. Qualcuno era sottotono, ora mi aspetto sempre di più.

Il secondo tempo hai subito, sofferto; le giustificazioni possono essere diverse, che l’avversario era forte, che hai perso tre leader, tre giocatori che fanno la differenza (Sutalo, Tavares e Zaccagni, ndr). Tuttavia hanno saputo soffrire. Poi però certi errori di tattica individuale, di reparto, non li puoi commettere. Due occasioni del Napoli sono nate direttamente dal lancio di Milinkovic, erano di facile lettura. L’altra cosa che non è andata bene è chi è subentrato; devono farsi trovare pronti e fare qualcosa in più, sono dei titolari che entrano dopo. Mi riferisco in primis alla palla di Cancellieri davanti alla porta, anche Pedraza deve fare meglio; Dele-Bashiru è stato anonimo. Queste sono le situazioni da migliorare per le prossime partite.

Primo tempo straordinario, poi la Lazio è calata molto a ha saputo soffrire. Tutte le squadre senza tre calciatori così importanti soffre. Però certe situazioni vanno lette meglio Gattuso è contento che i suoi ragazzi hanno il muso lungo; significa che la squadra sta acquisendo mentalità vincente, vuole fare la prestazione e vincere”.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP