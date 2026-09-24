Rambaudi: “I nazionali? Giusto vadano, devono acquisire mentalità e minuti”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato degli impegni con le rispettive nazionali degli 8 calciatori biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sui nazionali della Lazio

“Come possono reagire gli otto biancocelesti convocati in Nazionale? Credo sia importante che vadano a giocare e diano continuità al minutaggio e all’acquisire mentalità”.

Rambaudi su Isaksen e Provstgaard

“Isaksen, da quello che ho capito dalle parole di Gattuso, ha bisogno di rassicurazioni ma non si tira indietro quando si tratta di lavorare. Ha qualità importanti, però poi deve svegliarsi e speriamo che andando in Nazionale possa succedere”.

Rambaudi su Tavares

“Tavares ha una testa particolare, non lo consociamo sul campo d’allenamento, come si approccia al lavoro. Gattuso lo ha stimolato, ha collezionato grandi prestazioni, non vorrei che in Nazionale si rilassasse perché magari ritorna ‘appagato’. Ma comunque sono convinto che Gattuso rimetterebbe sui binari giusti”.

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