L’intervista di Rambaudi dove elogia Noslin: secondo l’ex biancoceleste l’attaccante della Lazio ha giocato una grande partite e inizia a far vedere tutte le sue qualità: ecco cosa ha detto in diretta su Radiosei.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Noslin in Lazio Lecce

“Arrivano risposte positive dalla gara di sabato, perché hai vinto, ti sei adeguato alle assenze, abbiamo visto che certi giocatori sono utili. Chiaramente la speranza è che recuperino i ‘big’ per le gare importanti. Pedraza credo abbia fatto bene, ma gli manca qualcosa rispetto a Tavares. Ad ogni modo, ha fatto tutto bene, ha avviato spesso l’azione dalla sua parte poi magari gli è mancato qualcosa nell’ultimo terzo di campo. Chi non riesco a decifrare è Doekhi, gli altri mi danno più sicurezza, lui ancora lo devo capire. Pedraza è uno di quei giocatori che ci vogliono in un gruppo, è il titolare che subentra. Leite mi piace, è un difensore che diventa centrocampista e attaccante, e il gioco quest’anno prevede i movimenti così”.

Rambaudi su Noslin

“Partita seria, non eccezionale, ma seria nonostante tutte le difficoltà del caso. Noslin mi piace da centravanti, sabato ha fatto gol da centravanti. Non credo sia sottovalutato, è a metà strada dall’essere valutato: è giusto che ci siano questi giudizi perché è stato troppo altalenante in questi anni, quest’anno è un altro giocatore e deve continuare così, senza cullarsi su ciò che ha fatto. Dentro l’area di rigore ha un’esplosività importante di testa”.

Rambaudi su Pinamonti

“Pinamonti è un giocatore che vive nel ‘traffico’ dell’area di rigore e lì sa muoversi bene. Ancora però lo vedo ‘giocatore non top’, da metà classifica, e deve migliorare in questo. Ha qualità sia umane che tecniche, deve lavorare per aumentare quel ritmo che gli permette di arrivare ad essere un giocatore da medio-alta classifica”

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