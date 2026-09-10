Rambaudi: “La Lazio può lottare per il quinto o sesto posto”

Roberto Rambaudi ha tracciato quelli che possono essere gli obiettivi stagionali della Lazio, indicando la situazione all’Olimpico come possibile fattore negativo, e ha anticipato cosa si aspetta di vedere nella sfida contro il Milan: ecco le sue parole nell’intervista concessa a Radiosei.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sugli obiettivi della Lazio e sulla sfida al Milan

“Per me questa squadra aveva già valori tecnici e col mercato ha alzato il livello, quindi mi auguro che possa lottare per il quinto o sesto posto. Chiaro che per lottare deve migliorare in alcune cose”.

Sulla situazione ambientale

“La situazione ambientale può influire in alcune partite in casa, perché il popolo laziale è un fattore all’Olimpico; sul campo, in questa Serie A, solo l’Inter è sopra a tutti”.

Sulla partita contro il Milan

“La partita di sabato è molto importante e voglio vedere la risposta anche mentale con lo stadio vuoto. Credo che la vittoria di Udine abbia dato consapevolezza, anche a chi è subentrato. Ci sarà tanto entusiasmo e sarà una prova di maturità in più per sopperire anche all’assenza del pubblico. Sarà una partita difficile ma credo alla portata”.

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