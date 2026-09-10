INTERVISTE
Rambaudi: “La Lazio può lottare per il quinto o sesto posto”
Roberto Rambaudi ha tracciato quelli che possono essere gli obiettivi stagionali della Lazio, indicando la situazione all’Olimpico come possibile fattore negativo, e ha anticipato cosa si aspetta di vedere nella sfida contro il Milan: ecco le sue parole nell’intervista concessa a Radiosei.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista sugli obiettivi della Lazio e sulla sfida al Milan
“Per me questa squadra aveva già valori tecnici e col mercato ha alzato il livello, quindi mi auguro che possa lottare per il quinto o sesto posto. Chiaro che per lottare deve migliorare in alcune cose”.
Sulla situazione ambientale
“La situazione ambientale può influire in alcune partite in casa, perché il popolo laziale è un fattore all’Olimpico; sul campo, in questa Serie A, solo l’Inter è sopra a tutti”.
Sulla partita contro il Milan
“La partita di sabato è molto importante e voglio vedere la risposta anche mentale con lo stadio vuoto. Credo che la vittoria di Udine abbia dato consapevolezza, anche a chi è subentrato. Ci sarà tanto entusiasmo e sarà una prova di maturità in più per sopperire anche all’assenza del pubblico. Sarà una partita difficile ma credo alla portata”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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