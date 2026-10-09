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INTERVISTE

Rambaudi: “Pellegrini è meglio di Pedraza”

Published

24 minuti ago

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Rambaudi intervista Pellegrini Pedraza

Durante le trasmissioni del mattino in onda su Radiosei, il mister Roberto Rambaudi ha rilasciato la sua consueta intervista dove ha parlato anche del possibile reintegro di Luca Pellegrini: secondo l’ex biancoceleste è meglio l’ex Juventus di Alfonso Pedraza.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sul confronto Pellegrini-Pedraza

“Il reintegro di Pellegrini, se lo vuole il tecnico, è perché non è soddisfatto di Pedraza. Non essere contenti ora di Tavares sarebbe assurdo. Anche io credo che Pellegrini è meglio di Pedraza, anche se è stato fermo ultimamente credo che mezz’ora nelle gambe l’abbia”.

Rambaudi sul tandem Noslin-Pinamonti

“Va guardato il momento. In assoluto Noslin non è così più avanti di Pinamonti, ma ora sì. Col Monza davanti serve svariare. C’è da guardare la condizione, Noslin è in fiducia e Pinamonti ancora no; quando si sbloccherà, con i gol e le prestazioni, sarà molto utile. Gattuso punterà sulla meritocrazia. Le caratteristiche di Pinamonti? Palla addosso, protegge, fa salire la squadra e va in area. Su un paio di occasioni, una la butta dentro”.

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