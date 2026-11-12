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INTERVISTE

Rambaudi: “Le prossime tre partite diranno di più sulla stagione della Lazio”

Published

5 ore ago

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Rambaudi intervista prossimi impegni Lazio

Solita intervista di Roberto Rambaudi sulle frequenze di Radiosei, nella quale commenta i prossimi impegni di campionato della Lazio di Gattuso.

Leggi anche: Cardone: “Nonostante il primato i tifosi sono scettici, ricordano ciò che accadde nel 2023”

L’intervista di Rambaudi sui prossimi impegni Lazio

Sugli infortunati

“Tavares e Sutalo? Assenze pesanti. Penso che, soprattutto senza di loro, le prossime tre gare, con Lecce, Torino e Atalanta, indirizzeranno il campionato della Lazio. Sono partite importanti perché arrivano dopo la sosta e perché, appunto, dovrai giocare senza loro due. Voglio vedere come reagirà la Lazio a tutto questo”.

Sulle prossime partite

“Ora inizia un mese di ‘finali’, per me queste tre gare sono un bivio. Servirà arrivare al derby con la forza mentale di chi sa che quella gara non sarà dirimente, non indirizzerà la stagione. Il rientro di Gudmundsson potrebbe essere un fattore, anche a gara in corso. Alternative importanti anche Rovella e Marusic. L’assenza di Sutalo e Tavares toglie parecchio; sono due leader della difesa, in questo inizio di campionato hanno fatto vedere la loro importanza. Tuttavia ci sono tante individualità che stanno facendo bene, per 2-3 partite possono essere sostituiti. È importantissima la sfida col Lecce, quella ti aiuta per lo step. Poi le altre due ti diranno di più della stagione, sulla possibilità di restare il alto”.

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