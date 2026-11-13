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Rambaudi: “Frattesi lo ha svenduto Chivu, è fra i più forti in circolazione”

Published

2 ore ago

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L’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi si è espresso ai microfoni di Radiosei sul rendimento di Frattesi con i biancocelesti e con la Nazionale.

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Le parole di Rambaudi sul rendimento di Frattesi con la Lazio e con la Nazionale.

“L’Italia ieri bene nel secondo tempo. Credo che la condizione fisica abbia fatto la differenza, poi c’è della qualità sia nei titolari che in chi subentra”. 

Hanno fatto tutti bene, tranne che nel primo tempo. All’inizio il divario era enorme. Barella non l’ho visto troppo neanche nella ripresa. Tonali non appariscente ma molto bene, lui e Frattesi sono i più forti ora in circolazione. Frattesi è un ottimo giocatore e diventa un’eccellenza nel suo ruolo. Vuole fare anche ciò che non è nelle sue corde? Se serve a lui per migliorarsi, va benissimo. Lui ha fame di giocare a pallone, ha voglia di migliorarsi, emergere, vincere, fare gol. Lui fa tutto al massimo, ha il piacere di giocare a calcio e se gli viene meno questa cosa diventa un giocatore normale”.

Rambaudi sull’operazione Frattesi con l’Inter.

“Operazione Lazio-Frattesi? In primis lo hanno svenduto i tecnici, Inzaghi e Chivu. Lì non poteva esprimere le sue qualità. In una squadra con due punte, fisiche poi, lui non viene valorizzato”.

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