Rambaudi: “Tavares sarà galvanizzato. Frattesi? Deve riposare”

In un’intervista sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato delle condizioni dei calciatori di ritorno dalle rispettive Nazionali e del dualismo che potrà venirsi a creare fra Marusic e Floriani Mussolini: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sui nazionali di ritorno alla Lazio e sul dualismo tra Marusic e Floriani

“Quelli che hanno giocato poco, ripartiranno come se fosse la settimana tipo. A Frattesi magari darei anche un po’ di riposo. L’eventuale tenuta per 90′ credo dipenda anche dal minutaggio che ha avuto negli ultimi anni e con le regole nuove ci sono meno pause, quindi meno recupero. Con gli allenamenti questo aspetto si può migliorare. Il gioco della Lazio poi è dispendioso”.

Su Tavares

“Tavares? Sarebbe grave non trovarlo galvanizzato dalla chiamata della Nazionale. Però conoscendolo immagino che Gattuso lo farà tornare subito col focus giusto, senza farlo ‘rilassare’ pensando di aver dato il massimo”.

Su Isaksen

“Isaksen? Non è un lavativo, uno che si rilassa, ci dà dentro, si impegna, è anche ‘paranoico’ se vogliamo, quindi sotto il profilo della voglia non gli si può dire niente. Sta a lui ripartire dall’entusiasmo della Nazionale per fare di più con la Lazio”.

Sul dualismo tra Marusic e Floriani

“Marusic-Floriani? Io non penso che Gattuso decida a prescindere di far giocare Marusic, lo metterà se dimostrerà in allenamento più di Floriani. Se Floriani va avanti così, per me è difficile toglierlo. Comunque non credo ad una staffetta a priori”.

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