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INTERVISTE

Rambaudi: “Mi aspetto cambi contro il Sassuolo”

Published

43 minuti ago

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Rambaudi intervista Sassuolo Lazio formazione

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha concesso un’intervista a Radiosei alla vigilia di Sassuolo Lazio nella quale ha parlato delle possibili scelte di formazione di Gennaro Gattuso in vista del match.

Leggi anche: “Probabili formazioni Sassuolo Lazio: Gattuso pensa a diverse staffette

L’intervista a Rambaudi in vista di Sassuolo Lazio: le sue idee sulla formazione biancoceleste

“Penso che Gattuso farà le sue scelte in base a chi ha più bisogno di recuperare, sicuramente lo sa solo lui come stanno alcuni giocatori. Giusto alternare. Io ho dei dubbi sul togliere Provstgaard, non per Leite che è bravo, ma per la continuità da dare al danese; ho paura che uscendo perda il ritmo, credo sia uno di quelli che ha bisogno di giocare sempre. Chiaramente non lo vedo allenarsi ma ho questa sensazione, ora è in fiducia, temo che possa faticare a ritrovare il contesto. Ovvio che Gattuso conosce i suoi, quindi farà la scelta giusta”.

Rambaudi su come gioca la Lazio

“La Lazio ha un gioco aggressivo, va alta, quindi ci sta che l’allenatore cambi i centrali durante la gara, soprattutto se sono ammoniti. A me sembra poi che tutti loro entrino molto bene”.

Rambaudi sul Sassuolo

“Credo che il Sassuolo sia ben riconoscibile, Aquilani è arrivato facendo un tipo di gioco poi ha capito che questa squadra ha dentro il 4-2-3-1. Allora ha cambiato e trovato risultati; è una squadra forte, hanno qualità soprattutto davanti, Matic gioca ancora da leader, gioca semplice, dà i tempi. Vincere oggi sarebbe un segnale forte; è una squadra tosta il Sassuolo. Se la Lazio fa la prestazione che deve e vince la partita dà un segnale forte, soprattutto a se stessa”.

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