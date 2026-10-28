INTERVISTE
Rambaudi sui singoli: “Sutalo il vero leader della difesa. Belahyane si vede nella difficoltà”
Roberto Rambaudi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha commentato la vittoria della Lazio contro il Sassuolo per 2-6.
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Le parole di Rambaudi su Sassuolo-Lazio
“Partita iniziata bene e dopo l’espulsione, o forse anche qualche minuto prima, c’è stato un rilassamento, ma ci sta sul 1-3. Dominavi, concedevi poco. Poi si sono risvegliati, per il gol, perché il tecnico ha premuto sul tasto dell’andare, del non fermarsi.
Dopo l’analisi della partita le squadre devono migliorarsi, anche in queste gare in cui vinci bene. Un particolare da evidenziare, e migliorare, è il fatto di rilassarsi un po’. Si esaltano maggiormente, e giustamente, coloro che hanno segnato ma a me Frattesi è piaciuto molto, per i movimenti senza palla, nell’occupazione degli spazi vuoti, ha portato via l’uomo sul gol.
Mi sono piaciuti molto i due centrali: per me sono forti, danno sicurezza. Sutalo dietro è il vero leader, poi anche tutti gli altri stanno facendo bene. La bravura e la soddisfazione di un allenatore si nota quando lui stesso vede che i giocatori fanno con voglia ciò che propone. Belahyane valorizza un po’ il tutto, perché spesso e volentieri non appare ma si vede nella difficoltà.”
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