Rambaudi: “La situazione ambientale può risolverla solo Lotito”

Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei ha analizzato l’ottimo avvio di stagione della Lazio, esprimendosi anche sulla situazione ambientale del club biancoceleste.

LEGGI ANCHE: Gattuso e la rivalutazione dei dimenticati: ora la Lazio ha due squadre

Le parole di Rambaudi sul momento Lazio.

“La Lazio è una buona squadra, ha dei valori tecnici importanti e ha qualche elemento che in questo modo di giocare fa bene e spesso fa la differenza; ha aggiunto qualcosa che mancava, quindi si è operato bene. Si deve vivere il ‘qui’ e ‘ora’.

Queste prestazioni sono state in crescendo fino al primo tempo di sabato, che ci sta e che tra l’altro ha superato bene; è stato molto importante aver trovato la chiave per superarlo. Ora godiamoci il momento”.

Rambaudi sulla situazione ambientale nel mondo Lazio.

“La situazione ambientale può risolverla solo Lotito. In questa società serve senso di appartenenza, a partire dai settori giovanili per i quali dovrebbero essere scelte persone che sanno fare calcio”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP