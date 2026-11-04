Taylor come Luis Alberto? Ecco il pensiero di Rambaudi

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Maradona contro il Napoli che attende la Lazio, per poi dire la sua sul paragone tra Taylor e Luis Alberto: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

Rambaudi su Napoli Lazio

“Sicuramente c’è un po’ di ‘depressione’ a Napoli in questo momento. Io credo che abbiano sempre creato, il problema è dietro. Tra l’altro è un problema che esisteva anche con Conte. Questa squadra sa che alla prima occasione prende gol. Meret è un grandissimo portiere, ottimo, ma a me non dà fiducia. Ad ogni modo, le sconfitte maturate in campionato sono troppe per il Napoli”.

Rambaudi sul Taylor e Luis Alberto

“Sono diversi, Luis è più estroso e probabilmente più talentuoso, Taylor fa tutto bene. Regista? penso che la Lazio di Gattuso ne abbia più di uno. Dietro è Sutalo, può essere a volte Provstgaard. Nel calcio di oggi c’è la capacità dei giocatori di iniziare l’azione da zone diverse del campo. Taylor si sente di più quando manca; lui anche nella mentalità è un calciatore di grandissimo livello”.

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