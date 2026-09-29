Rambaudi: “Bene l’Italia, in mediana punterei su Frattesi, Tonali e Fagioli”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria dell’Italia contro la Turchia, della prestazione convincente di Frattesi e del centrocampo che d’ora in poi dovrà essere schierato. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Turchia Italia

“Bene ieri l’Italia, non mi aspettavo questa gara. Nuovi giocatori, squadra vogliosa. Alcune cose ovviamente vanno migliorate ma questa è la strada giusta. Buona prestazione, anche nella mentalità. Poi hai concesso, ma questo ci sta quando giochi a grandi ritmi”.

Rambaudi su Frattesi e il centrocampo

“Bene Sebastiano Esposito, che ha grande qualità; importante davanti anche Pio, è fisico, tecnico, ha personalità, fa sempre la scelta giusta. A metà campo Frattesi, Tonali, Fagioli molto molto bene; a centrocampo punterei su di loro, si completano, hanno corsa e qualità”.

Rambaudi sulla difesa

“Poi magari ci facciamo condizionare molto dal risultato, Scalvini ha qualità importanti ma eri ha mostrato lacune. Pensiamo che fuori c’è Calafiori, che è un giocatore importante così come Palestra, che ha qualcosa in più di Kayode. Bastoni bene da centrale, attento”.

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