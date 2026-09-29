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INTERVISTE

Rambaudi: “Bene l’Italia, in mediana punterei su Frattesi, Tonali e Fagioli”

Published

3 ore ago

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Rambaudi intervista Turchia Italia

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria dell’Italia contro la Turchia, della prestazione convincente di Frattesi e del centrocampo che d’ora in poi dovrà essere schierato. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Agostinelli: “Italia convincente, impensabile un centrocampo senza Frattesi”

Le parole di Rambaudi nell’intervista su Turchia Italia

Bene ieri l’Italia, non mi aspettavo questa gara. Nuovi giocatori, squadra vogliosa. Alcune cose ovviamente vanno migliorate ma questa è la strada giusta. Buona prestazione, anche nella mentalità. Poi hai concesso, ma questo ci sta quando giochi a grandi ritmi”.

Rambaudi su Frattesi e il centrocampo

“Bene Sebastiano Esposito, che ha grande qualità; importante davanti anche Pio, è fisico, tecnico, ha personalità, fa sempre la scelta giusta. A metà campo Frattesi, Tonali, Fagioli molto molto bene; a centrocampo punterei su di loro, si completano, hanno corsa e qualità”.

Rambaudi sulla difesa

“Poi magari ci facciamo condizionare molto dal risultato, Scalvini ha qualità importanti ma eri ha mostrato lacune. Pensiamo che fuori c’è Calafiori, che è un giocatore importante così come Palestra, che ha qualcosa in più di Kayode. Bastoni bene da centrale, attento”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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