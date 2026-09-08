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INTERVISTE

Rambaudi: “Squadra divertente. Bene Belahyane, Pinamonti in ombra. Male Isaksen e Cancellieri”

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4 ore ago

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Rambaudi intervista Udinese Lazio 8 settembre

Le parole di Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, sulla vittoria della Lazio contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Udinese Lazio

“I complimenti a Gattuso li faccio per due motivi. In primis perché mi fa vedere una squadra che mi diverte, che crea, ha coraggio, ha idee. E poi ha messo freschezza in questa squadra con Floriani a destra e Tavares a sinistra. In più in questo modo di giocare, Frattesi è un centravanti aggiunto. Fa la differenza lui e fa crescere gli altri”.

Rambaudi su Belahyane

Belahyane ha fatto una buona partita, è stato bravo, applicato e anche fisico. La Lazio è stata brava ad iniziare forte, dopo ha subito gli strappi degli avversari, poi ha mantenuto la lucidità di fare la partita. Ha vinto meritatamente. Sto vedendo la crescita di questa squadra, da domenica scorsa è cresciuta ancora”.

Rambaudi su Pinamonti

Lui non è ancora in grande condizione e la squadra non aiuta in questi casi la punta centrale. Il centravanti si deve adoperare per essere utile. Lui serve a questa squadra, perché manca un giocatore con queste caratteristiche”.

Rambaudi su Isaksen, Cancellieri, Floriani e Tavares

Se devo trovare un neo, dico Isaksen e Cancellieri. Floriani ha gamba, come Tavares dall’altra parte. A sinistra crei, ma destra fai maggiore fatica davanti”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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