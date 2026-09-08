Rambaudi: “Squadra divertente. Bene Belahyane, Pinamonti in ombra. Male Isaksen e Cancellieri”

Le parole di Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, sulla vittoria della Lazio contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Udinese Lazio

“I complimenti a Gattuso li faccio per due motivi. In primis perché mi fa vedere una squadra che mi diverte, che crea, ha coraggio, ha idee. E poi ha messo freschezza in questa squadra con Floriani a destra e Tavares a sinistra. In più in questo modo di giocare, Frattesi è un centravanti aggiunto. Fa la differenza lui e fa crescere gli altri”.

Rambaudi su Belahyane

“Belahyane ha fatto una buona partita, è stato bravo, applicato e anche fisico. La Lazio è stata brava ad iniziare forte, dopo ha subito gli strappi degli avversari, poi ha mantenuto la lucidità di fare la partita. Ha vinto meritatamente. Sto vedendo la crescita di questa squadra, da domenica scorsa è cresciuta ancora”.

Rambaudi su Pinamonti

“Lui non è ancora in grande condizione e la squadra non aiuta in questi casi la punta centrale. Il centravanti si deve adoperare per essere utile. Lui serve a questa squadra, perché manca un giocatore con queste caratteristiche”.

Rambaudi su Isaksen, Cancellieri, Floriani e Tavares

“Se devo trovare un neo, dico Isaksen e Cancellieri. Floriani ha gamba, come Tavares dall’altra parte. A sinistra crei, ma destra fai maggiore fatica davanti”.

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