Rambaudi: “Udinese pericolosa in ripartenza, ma dietro concede. Credo nella Lazio”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida che attende la Lazio contro l’Udinese e di questo avvio di campionato. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Udinese Lazio

“Io credo che la Lazio abbia dei valori tecnici, può fare un campionato in cui si può divertire. Ha la qualità per andare a vincere a Udine, contro una squadra difficile da affrontare, fisica, che fa ripartenze che possono metterti in difficoltà. La Lazio deve giocare come sa, è un peccato l’assenza di Rovella, Belhayane stasera lo voglio vedere giocare a uno o due tocchi massimo, se ti aggrediscono e perdi palla lì è un problema. Dietro comunque l’Udinese concede. Servirà giocare in velocità. Credo nella Lazio”.

Rambaudi su Juventus e Napoli

“È, e lo dico da tempo, un campionato non di altissimo livello, eccezion fatta per qualche squadra. Questo avvio dice le solite cose, ieri ho visto la Juventus fare una buonissima prestazione quindi la metto subito sotto all’Inter che è la squadra più europea, quella con mentalità, con un allenatore bravo. Inserisco pure la Roma. Sarri non è più quello di Napoli, il suo gioco è questo. Allegri è un tecnico vincente e se ha vinto è perché ha giocato meglio degli altri, il Napoli a Milano contro l’Inter poteva vincere, ha creato. Il Milan ieri è stato vergognoso, ma se avesse fatto una partita così Allegri sarebbe stato contestato. Non mi sembra che Amorim abbia portato chissà cosa”.

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