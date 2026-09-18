Rambaudi: “Schiererei Pinamonti, a Venezia sfida importante”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Penzo tra Venezia e Lazio, della formazione che schiererà Gattuso e dell’importanza strategica di questa partita. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Venezia Lazio

“In attacco sceglierei Pinamonti, sia per il tipo di partita da affrontare, sia perché ci punto e bisogna dargli fiducia. Si deve trasmettere coraggio, quindi fiducia a lui. Venezia-Lazio? Parliamo di un esame importante, per tonare alla vittoria, per la continuità di Gattuso. Sei più forte del Venezia, stai facendo bene, hai un’identità. Si deve trovare continuità nella gestione della gara, devono trovarla sia il tecnico che la squadra. Gara importante perché voglio delle risposte.

Davanti a destra metterei Gudmundsson, ma per quanto riguarda il ballottaggio Isaksen-Cancellieri, credo che Gattuso sceglierà il secondo per sfruttarlo anche dopo il gol fatto al Milan. A chi fare attenzione del Venezia? A Adams per la sua fisicità e a Yeboah che ha dribbling e tiri in porta. Poi a livello di fantasia e di qualità tecnica, per me Kike Pérez è superiore”.

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