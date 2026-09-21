Rambaudi: “Sutalo straordinario, Doekhi è un giocatore normale”

Roberto Rambaudi si dice soddisfatto della vittoria della Lazio nella sfida contro il Venezia, in un‘intervista concessa a Radiosei: nonostante le difficoltà, i biancocelesti sono stati bravi a resistere nel primo tempo, per poi affondare con cinismo nel secondo.

LEGGI ANCHE: Caos nel settore ospiti del Penzo, il reclamo di una tifosa laziale

Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla vittoria della Lazio contro il Venezia

“Quello di Venezia è un campo difficile. L’atteggiamento della Lazio è stato giusto, hanno iniziato bene poi invece alla lunga il primo tempo potevi andare sotto. La Lazio ha saputo reagire ad un momento di difficoltà, nel secondo tempo squadra cinica”.

Sui singoli

“Bella la giocata di Tavares in occasione dell’assist. Noslin nel primo tempo non ha tenuto un pallone, questo evidenzia le difficoltà degli attaccanti quando non sono supportati; in avvio è mancato il riferimento davanti e ci sono state delle leggerezze, ma alla fine hai vinto una gara importante, che ti fa lavorare bene durante la sosta. Vittoria non esteticamente bella ma efficace, mi è piaciuto Gattuso nell’analisi post gara. Sutalo straordinario, ha esperienza, qualità e letture. Doekhi è un giocatore normale”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP