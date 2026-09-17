INTERVISTE
Rambaudi: “La Lazio a Venezia dovrà imporsi con convinzione”
Oltre a Cristiano Sala, anche Roberto Rambaudi, intervenuto sempre sulle frequenze di Radiosei, ha detto la sua sulla sfida del Penzo tra Venezia e Lazio: ecco le parole dell’ex calciatore.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Venezia Lazio
“Il Venezia gioca un buon calcio, col Milan ha sfiorato il gol più volte. Sicuramente ha dei limiti dietro, davanti ha giocatori interessanti. Busio fuori è una brutta notizia per loro. La Lazio comunque è superiore, deve cavalcare l’onda e andare a vincere con convinzione a Venezia.
Non è facile, ma neanche difficile. Poi ci sarà il pubblico biancoceleste, seppur ridotto. La Lazio sta facendo un percorso, alcuni giocatori sono arrivati da poco. Col Milan grande prestazione nel primo tempo, gestita abbastanza bene in avvio di ripresa. poi non deve farsi prendere dalla frenesia”.
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