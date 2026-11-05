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Rambaudi: “Zaccagni uomo in più, contro il Napoli assenza pesante”

Published

3 ore ago

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Rambaudi intervista Zaccagni Napoli Lazio

Zaccagni contro il Napoli non ci sarà, una bella tegola per la Lazio secondo Rambaudi: ne ha parlato in questa intervista rilasciata nella trasmissioni in onda su Radiosei.

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Le parole di Rambaudi sull’assenza di Zaccagni in Napoli Lazio

“Zaccagni è quello che salta l’uomo, fa assist, crea superiorità; sarà un test per chi prende il suo posto. Il Napoli fa fatica dietro e la mentalità è regredita. La sensazione è che la mentalità è opposta rispetto agli altri anni, prima era decisamente più offensiva ora nessuno azzarda una giocata. Fanno cose elementari, c’è tanta confusione. Io punterei a fare bene dalle parti di Politano che fa il quinto di centrocampo, peccato manchi Zaccagni.

Rambaudi sul Napoli

Ad ogni modo, nonostante il Napoli sia in difficoltà, la vittoria non è mai scontata. Sono forti ma non sono nella condizione mentale ottimale. Immagino la squadra verrà contestata; alcuni giocatori, i più importanti e rappresentativi, proveranno a dare una scossa, in casa, prima della sosta. Non devi andare a Napoli e pensare di gestire la partita, credo che molto si deciderà nei primi 20-25′, se li fai galvanizzare o se li metti subito in difficoltà, creando dall’inizio.

Rambaudi sulla formazione

Se Tavares e Pedraza stanno bene, potrebbe essere un’opzione vedere loro due dal 1′ a sinistra. Credo sia una scelta che Gattuso farà in base a come vede i calciatori durante la settimana. Magari anche Cancellieri a sinistra può essere una soluzione, io Isaksen da destra non lo toglierei”.

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