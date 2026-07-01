Rambaudi: “Il no di Peruzzi a Lotito? Segnale molto grave. Purtroppo questa società è così”

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale si è soffermato sul rifiuto di Angelo Peruzzi alla proposta di Lotito di tornare in società con un nuovo ruolo.

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Il pensiero di Rambaudi sul no di Peruzzi a Lotito

“Il ritorno di Peruzzi sarebbe stato un punto di partenza, se accompagnato da altre soluzioni. Il suo rifiuto però dice tanto: è un professionista serio, che vuole lavorare. Il suo ‘no’ la dice lunga su come sta gestendo la società questa situazione. Questa società purtroppo è così.

Questa scelta qua me la sarei aspettata anche da Sarri; uno importante come lui avrebbe anticipato i tempi su ciò che sta accadendo. Il rifiuto di Peruzzi ci fa capire quanto sia complicata la situazione societaria. Segnale molto, molto grave.

Gattuso qui ha una grande chance, dopo gli ultimi risultati che ha ottenuto. Poi magari il Sarri, il Guardiola o il Conte di turno arrivano qui, vedono questa situazione e salutano. Gattuso non avrebbe trovato di meglio.”

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