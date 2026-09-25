Rampulla: “Tutti la davano in crisi, la Lazio ha risposto in campo”

In un’intervista sulle frequenze di TMW Radio, l’ex portiere Michelangelo Rampulla ha commentato il rendimento della Lazio e l’ha indicata come possibile mina vagante del campionato che potrebbe ambire a strappare un posto in Europa alle concorrenti.

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Le parole di Rampulla nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio sta facendo quadrato, tutti la davano in crisi e invece ha risposto sul campo. Sono le caratteristiche del tecnico e bravi i giocatori a rispondere così. Le altre hanno qualcosa in più, ma il campionato ha tante incognite”.

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