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INTERVISTE

Rampulla: “Tutti la davano in crisi, la Lazio ha risposto in campo”

Published

58 minuti ago

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Rampulla intervista Lazio 25 settembre 2026

In un’intervista sulle frequenze di TMW Radio, l’ex portiere Michelangelo Rampulla ha commentato il rendimento della Lazio e l’ha indicata come possibile mina vagante del campionato che potrebbe ambire a strappare un posto in Europa alle concorrenti.

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Le parole di Rampulla nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio sta facendo quadrato, tutti la davano in crisi e invece ha risposto sul campo. Sono le caratteristiche del tecnico e bravi i giocatori a rispondere così. Le altre hanno qualcosa in più, ma il campionato ha tante incognite”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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