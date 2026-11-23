L’ex calciatore Andrea Ranocchia, oggi opinionista sportivo, ha da poco rilasciato un’intervista per Pressing dove ha parlato di Lazio e della protesta dei tifosi: secondo lui l’Olimpico oggi è più che mai un punto di forza.

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Le parole di Ranocchia nell’intervista sulla protesta dei tifosi della Lazio.

“A inizio anno si parlava dei tifosi in protesta con la società. Sai che è un punto di forza invece questo aspetto qui? In casa lo stadio è semivuoto ed è diventato un punto di forza”. Insomma, meno pressioni starebbero giovando alla Lazio che continua comunque a godere del sostegno dei propri tifosi. Soprattutto in trasferta dove ogni settimana il settore ospiti raggiunge il sold out in tempi da record.

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