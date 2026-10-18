Connect with us

INTERVISTE

Ravanelli: “La Lazio con Gattuso compete per l’Europa”

Published

33 minuti ago

on

Ravanelli intervista Gattuso

L’ex calciatore biancoceleste, Fabrizio Ravanelli, sembra credere molto nel progetto guidato da Gennaro Gattuso: nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex attaccante ha fissato un obiettivo importante per i capitolini.

Leggi anche: “Juventus Lazio, quando si gioca a ottobre i biancocelesti non sorridono

L’intervista a Ravanelli sulla Lazio di Gennaro Gattuso

“Gattuso non deve migliorare nulla. O meglio, mi correggo: tutti possiamo sempre migliorare, ma lui non ha difetti evidenti da segnalare. Rino è preparato, studia, ha volontà e sa leggere le partite”. 

“Lo sta dimostrando in campo, perché non si porta la Lazio in testa alla clasifica per caso. Il merito di questi risultati è soprattutto suo. Continuando a proporre questo calcio, la Lazio può competere per l’Europa”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI