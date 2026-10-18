INTERVISTE
Ravanelli: “La Lazio con Gattuso compete per l’Europa”
L’ex calciatore biancoceleste, Fabrizio Ravanelli, sembra credere molto nel progetto guidato da Gennaro Gattuso: nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex attaccante ha fissato un obiettivo importante per i capitolini.
Leggi anche: “Juventus Lazio, quando si gioca a ottobre i biancocelesti non sorridono“
L’intervista a Ravanelli sulla Lazio di Gennaro Gattuso
“Gattuso non deve migliorare nulla. O meglio, mi correggo: tutti possiamo sempre migliorare, ma lui non ha difetti evidenti da segnalare. Rino è preparato, studia, ha volontà e sa leggere le partite”.
“Lo sta dimostrando in campo, perché non si porta la Lazio in testa alla clasifica per caso. Il merito di questi risultati è soprattutto suo. Continuando a proporre questo calcio, la Lazio può competere per l’Europa”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
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|6
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|4
|6
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|4
|6
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|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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