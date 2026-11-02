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INTERVISTE

Ravanelli: “Il merito delle vittorie della Lazio va soprattutto a Gattuso”

Published

21 minuti ago

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Ravanelli intervista Lazio Gattuso 2 novembre

L’ex calciatore della Lazio, Fabrizio Ravanelli ha esaltato il lavoro di Gennaro Gattuso durante un’intervista ai microfoni del Tg1. Ecco riportate le sue parole.

Leggi anche: Piscedda: “Ottima gara della Lazio, un’altra prova di convinzione e consapevolezza”

L’intervista di Ravanelli su Gattuso

“Credo che il merito di questi successi sia, oltre che dei giocatori, soprattutto dell’allenatore, che è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, oggi capaci di fare prestazioni veramente sontuose”.

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