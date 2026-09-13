INTERVISTE
Ravezzani: “Il Milan ha preso la Lazio a pallate nel secondo tempo”
Al termine di Lazio Milan, Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, ha parlato così, in un intervento social, della partita.
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L’intervento di Ravezzani su Lazio Milan
“II Milan pareggia una partita pazza, una partita strana, una partita dove si è visto tutto e il contrario di tutto. Si è visto un primo tempo disastroso dove la squadra è stata letteralmente presa a pallate dalla Lazio. Si è visto un secondo tempo entusiasmante dove il Milan ha preso la Lazio a pallate. Allora, ci si chiede quale sia il vero Milan. Forse nessuna delle due versioni è quella del tutto convincente, ma ci sono dei ragionamenti che vanno fatti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|4
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|Roma
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|3
|3
|Inter
|9
|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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