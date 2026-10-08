Ravezzani: “Lotito tira sempre fuori il coniglio dal cilindro”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua intervista alla radio di Tuttomercatoweb, parlando anche di Claudio Lotito.

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L’intervista a Ravezzani su Lotito

“Con Gattuso che veniva da una serie di fallimenti ce n’erano ancora meno di aspettative. Lotito però alla fine riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il tifoso laziale, come quello granata, spera sempre che chi verrà dopo. Possa essere meglio di quello precedente, ma non è così. La Lazio alla fine nel corso degli anni ha condotto una serie di stagioni normali, mentre in altre ha ottenuto grandi risultati, con il presidente che si è messo anche in tasca alcuni milioni. Lui ha salvato la società dal fallimento, l’ha portata a vincere trofei e spesso a farla piazzare fra le prime quattro. Il tutto in una squadra che rispetto alla Roma ha tutt’altro fatturato e bacino d’utenza”.

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