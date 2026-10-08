INTERVISTE
Ravezzani: “Lotito tira sempre fuori il coniglio dal cilindro”
Il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua intervista alla radio di Tuttomercatoweb, parlando anche di Claudio Lotito.
Leggi anche: “Mattei: “Alla Lazio c’è poca chiarezza: aspettiamo il campionato”
L’intervista a Ravezzani su Lotito
“Con Gattuso che veniva da una serie di fallimenti ce n’erano ancora meno di aspettative. Lotito però alla fine riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il tifoso laziale, come quello granata, spera sempre che chi verrà dopo. Possa essere meglio di quello precedente, ma non è così. La Lazio alla fine nel corso degli anni ha condotto una serie di stagioni normali, mentre in altre ha ottenuto grandi risultati, con il presidente che si è messo anche in tasca alcuni milioni. Lui ha salvato la società dal fallimento, l’ha portata a vincere trofei e spesso a farla piazzare fra le prime quattro. Il tutto in una squadra che rispetto alla Roma ha tutt’altro fatturato e bacino d’utenza”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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