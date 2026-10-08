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INTERVISTE

Ravezzani: “Lotito tira sempre fuori il coniglio dal cilindro”

Published

1 ora ago

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Ravezzani intervista Lotito

Il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua intervista alla radio di Tuttomercatoweb, parlando anche di Claudio Lotito.

Leggi anche: “Mattei: “Alla Lazio c’è poca chiarezza: aspettiamo il campionato

L’intervista a Ravezzani su Lotito

“Con Gattuso che veniva da una serie di fallimenti ce n’erano ancora meno di aspettative. Lotito però alla fine riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Il tifoso laziale, come quello granata, spera sempre che chi verrà dopo. Possa essere meglio di quello precedente, ma non è così. La Lazio alla fine nel corso degli anni ha condotto una serie di stagioni normali, mentre in altre ha ottenuto grandi risultati, con il presidente che si è messo anche in tasca alcuni milioni. Lui ha salvato la società dal fallimento, l’ha portata a vincere trofei e spesso a farla piazzare fra le prime quattro. Il tutto in una squadra che rispetto alla Roma ha tutt’altro fatturato e bacino d’utenza”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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