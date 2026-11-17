INTERVISTE
Recalcati: “L’Inter ha qualcosa in più rispetto alla Lazio”
Il giornalista Christian Recalcati, in un’intervista con Tutto Mercato Web, ha detto la sua sulla corsa allo Scudetto in Serie A.
Leggi anche: “Pancaro: “La Lazio deve giocare senza pressioni”
L’intervista a Christian Recalcati sulla corsa allo Scudetto
“La Roma è sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine, ma l’Inter ha chiaramente qualcosa in più e, al massimo, deve temere sé stessa. I giallorossi hanno fatto mercato senza vendere i giocatori principali, per qualcuno è una macchina da guerra, ma nello scontro diretto non ho visto una vittoria schiacciante della Roma. I nerazzurri ovviamente non hanno già vinto lo scudetto, ma rimangono i favoriti. La Lazio è davanti, il Milan e il Como sono vicine, ma l’Inter ha qualcosa in più. Negli ultimi anni, del resto, quando ha vinto lo scudetto è stato per propri meriti, mentre quando lo hanno vinto altri è stato per propri demeriti”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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