Il giornalista Christian Recalcati, in un’intervista con Tutto Mercato Web, ha detto la sua sulla corsa allo Scudetto in Serie A.

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L’intervista a Christian Recalcati sulla corsa allo Scudetto

“La Roma è sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine, ma l’Inter ha chiaramente qualcosa in più e, al massimo, deve temere sé stessa. I giallorossi hanno fatto mercato senza vendere i giocatori principali, per qualcuno è una macchina da guerra, ma nello scontro diretto non ho visto una vittoria schiacciante della Roma. I nerazzurri ovviamente non hanno già vinto lo scudetto, ma rimangono i favoriti. La Lazio è davanti, il Milan e il Como sono vicine, ma l’Inter ha qualcosa in più. Negli ultimi anni, del resto, quando ha vinto lo scudetto è stato per propri meriti, mentre quando lo hanno vinto altri è stato per propri demeriti”

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