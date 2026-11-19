L’ex portiere tra le altre della Lazio Pepe Reina ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della corsa scudetto in Serie A.

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Le parole di Reina sulla corsa scudetto, la Lazio e Gattuso

Sull’iscrizione al corso per allenare a Coverciano

“Arricchirà la mia cultura. Sulla Spagna sono sufficientemente informato. Poi sono stato a studiare in Galles. Volevo essere qua perché la tradizione è un valore.”

Sui suoi ex club italiani: Napoli, Milan, Como e Lazio

“Porte aperte per me a Napoli, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene, così come quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli…”

Sull’attuale classifica di Serie A

“La Lazio è prima, il Como quinto. Su quelle panchine ci sono due miei amici che vedo e sento spesso. Gattuso umanamente mi ha segnato, ma anche tatticamente ha proposte che mi convincono. Fabregas è un innovatore straordinario, che insegue metodi abbaglianti. Diventerà una guida per la categoria. Cesc ricorda Guardiola.”

Sulla lotta scudetto

“Mi pare evidente lo strapotere dell’Inter. Sia per il progetto che per la forza degli interpreti. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà. Il Como poi continuerà ad evolversi. Ma anche la Roma che con il calcio di Gasperini è un’altra realtà. Milan e Juventus sembrano in fasi interlocutorie. Mi dispiace vedere il Napoli in difficoltà, mi auguro ne verrà fuori.”

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