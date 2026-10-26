Reja: “Mi rivedo in Rino, la Lazio può restare in vetta. I tifosi? Tornino allo stadio!”

Edy Reja, ex tecnico di Serie A e con un passato importante alla Lazio, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del club biancoceleste, del lavoro di Gattuso e della protesta dei tifosi contro Lotito.

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Le parole di Reja nell’intervista sulla Lazio

“Allora non valeva la Champions. Ma in realtà noi finimmo terzi a pari merito con l’Udinese che aveva una differenza reti migliore grazie alla quale andò in Champions. Se mi rivedo in Rino? In parte sì, ci sono parecchie analogie. Però diamo a Rino quel che è di Rino. Sta facendo un lavoro straordinario. La sua Lazio gioca un gran calcio ed è tremendamente efficace. E i meriti di tutto ciò sono soprattutto suo”.

Reja sul primato in classifica

“Io dico di sì. E lo dico proprio per quello che ha dimostrato finora. Può restare in alto e deve crederci. Questa è una stagione particolare con tante big che stanno facendo fatica. Chissà, può pure essere l’anno buono per una sorpresa clamorosa. In ogni caso è giusto non lasciare nulla d’intentato”.

Reja sulla protesta dei tifosi

“È un vero peccato ed è un fattore che alla lunga rischia di pesare tanto. Faccio un appello ai tifosi perché tornino allo stadio. Lo meritano Gattuso e i suoi ragazzi e lo suggerisce un’annata che può diventare importantissima. Capisco che è stata presa una posizione che va rispettata. E infatti credo che la società dovrebbe far qualcosa per stemperare la tensione. Ma l’Olimpico deve tornare a riempirsi di calore e colori”.

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