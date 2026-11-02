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INTERVISTE

Reja: “Vedere la Lazio prima mi riempie di gioia. Non deve porsi limiti”

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4 ore ago

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L'ex tecnico della Lazio Edy Reja Lazionews.eu

L’ex tecnico biancoceleste Edy Reja ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della vittoria della Lazio sul Cagliari che vale il primo posto nella classifica di Serie A.

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Le parole di Reja sulla Lazio prima in classifica

“La Lazio mi è rimasta nel cuore, vederla prima da sola mi riempie di gioia. La mia Lazio e quella di Gattuso? Il contesto è molto simile. Anche sulle nostre possibilità c’era diffidenza e scetticismo. Però poi smentimmo tutti.”

Sulla possibilità che la Lazio arrivi quarta

“lo dico di sì, però vado anche oltre. Secondo me la Lazio deve continuare a vivere alla giornata, ma senza porsi limiti. Non deve lasciare nulla di intentato, come sta in effetti facendo. Questo è un campionato strano, non è escluso che possa avere un epilogo a sorpresa. In dieci giornate la Lazio ha dimostrato ampiamente di poter stare nei piani alti della classifica. Deve insistere e continuare a credere di poter rimanere lassù.”

Redazione Lazionews.eu
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