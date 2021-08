Renato Buso frena gli entusiasmi: “Lazio? Ottimi risultati, ma…”

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA BUSO – 55 partite e 10 gol in Serie A con la maglia della Juventus fra il 1985 ed il 1989, poi 16/1 con quella della Lazio nel 1996-97. In mezzo, le esperienze con Fiorentina, Sampdoria e Napoli. Renato Buso, raggiunto dai microfoni di TMW Radio, ha analizzato sulla scorta della sua esperienza il momento in casa biancoceleste.

Le dichiarazioni di Buso

“Stanno vivendo un cambiamento radicale: in queste prime partite hanno sì ottenuto due risultati importanti, ma contro due squadre in lotta per non retrocedere. Di certo hanno un elevato potenziale offensivo. Vedo comunque che lavora tantissimo sulla linea difensiva. In quella d’attacco ha i giocatori migliori per il gioco sulla profondità”.