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INTERVISTE

Repice: “C’è voglia di riscatto nella Lazio, possono arrivare in fondo”

Published

2 ore ago

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Repice intervista corsa scudetto Lazio

Il giornalista Francesco Repice, nella sua intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha risposto ad una domanda sugli obiettivi della Lazio di Gattuso e sul possibile scudetto. Ecco riportate le sue parole.

Leggi anche: Fusco: “Primi e imbattuti, come mai nessuno ci inserisce nella corsa scudetto?”

L’intervista di Repice sulla corsa scudetto per la Lazio

“Per me è molto attendibile. Per arrivare allo Scudetto non lo so, ma la squadra si è ritrovata sotto Gattuso. Quando si allineano i pianeti, le cose possono andare così fino in fondo. Vedi il Verona, il Leicester. Ci sono delle stagioni in cui si crea l’allineamento perfetto. Io dico che non devono toccare nulla. Adesso solo lì dentro può rompere il giocattolo a Gattuso. C’è la voglia di riscatto di giocatori e allenatore”.

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