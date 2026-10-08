Repice: “Lotta scudetto tra Roma e Inter? La Lazio ad oggi ha gli stessi punti”

Il radiocronista e giornalista sportivo Francesco Repice ha concesso un’intervista ai microfoni di news.superscommesse.net nella quale si è soffermato sulla corsa scudetto in Serie A e sull’ottimo lavoro svolto da Gattuso fin qui al vertice della classifica con la Lazio.

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Repice sulla corsa scudetto e su Gattuso

“Lotta scudetto tra Roma e Inter? Innanzitutto, però, c’è pure la Lazio, che è agli stessi punti di Roma e Inter. Poi questo io non lo so, perché adesso diciamo una cosa e tra due mesi ne diciamo una completamente opposta. Sono due squadre molto attrezzate che hanno due società molto solide, con dei bravi allenatori.

Gattuso sta dicendo la sua già da subito, pur essendo appena arrivato e smentendo un po’ tutti quelli che lo vedevano come l’allenatore solo grinta e carattere. No, non è così, è molto, molto di più. Per cui, davvero, è un bel campionato.”

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