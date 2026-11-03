INTERVISTE
Riccardo Mancini: “Taylor, Tavares e Zaccagni da top club europeo. Questa Lazio ha giocatori perfetti”
Il telecronista di DAZN, Riccardo Mancini, ha rilasciato un’intervista, ai microfoni di Radio Laziale, commentando l’avvio di stagione della Lazio di Gattuso.
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L’intervista di Riccardo Mancini sulla Lazio di Gattuso
Su Gattuso
“La forza di Gattuso è la comunicazione. Nel calcio di oggi se comunichi bene i giocatori ti seguono e i risultati diventano più probabili. Lui sa farsi capire. Parlandoci ha saputo rivitalizzare anche i giocatori che sembravano fuori dal progetto. Lo vedo in Belahyane, diventato il play perfetto per il modo di giocare della Lazio, come in Isaksen. Lo scorso anno mi sembravano meno convinti di quello che dovevano fare”.
Sui calciatori che metterebbe nella top 11 Serie A
“Quanti giocatori della Lazio metteremo nella Top-11 della Serie A per rendimento? Metto Taylor perché è il faro di questa squadra. Nel calcio moderno è perfetto”.
Sul gioco della Lazio
“Le prestazioni dei singoli vanno valutate a seconda del contesto e degli allenatori. Nella Lazio ci sono giocatori che si incastrano perfettamente in questo gioco. Taylor e Tavares possono stare nelle più grandi squadre d’Italia e d’Europa. Anche questo Zaccagni oggi può trovare spazio in Milan, Juventus e Napoli”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
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|17
|10
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|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
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|9
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|9
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|7
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|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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