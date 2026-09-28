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INTERVISTE

Danimarca, Riemer: “Isaksen non è ancora ai suoi livelli”

Published

26 minuti ago

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Riemer intervista Isaksen

Il commissario tecnico della Danimarca è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria sul Galles in Nations League, dove ha segnato anche Gustav Isaksen, e ha trovato un momento per raccontare proprio le condizione dell’attaccante della Lazio: ecco cosa ha detto Brian Riemer durante l’intervista.

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Le parole del CT Riemer nell’intervista su Isaksen

“Dobbiamo fare attenzione con Isaksen, dato che è reduce da un lungo stop che ha richiesto molta riabilitazione e non ha ancora raggiunto in Serie A il livello di cui sappiamo essere capace. Contro il Galles è stato estremamente brillante sotto molti aspetti. Ma ha ancora qualcosa da affinare: per esempio, era già stanco all’intervallo. Questo mi crea un altro problema, considerando che giocheremo di nuovo giovedì e domenica. Al momento per lui è impossibile giocare due partite intere da 90 minuti, quindi dobbiamo fare alcune valutazioni”.

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