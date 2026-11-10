Danimarca, Riemer: “C’è una cosa che Gattuso ha chiesto ad Isaksen”

Il commissario tecnico della Danimarca, Riemer, è intervenuto in conferenza stampa per presentare i prossimi incontri di Nations League e si è soffermato su Isaksen: in questa intervista ha svelato cosa ha Gattuso al danese.

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Le parole di Riemer nell’intervista su Isaksen e Gattuso

“Ho parlato con Hojlund del fatto che, a volte, potrebbe essere più ‘egoista’. So che anche Gattuso, allenatore della Lazio, la pensa in modo simile riguardo a Isaksen. Con i giocatori offensivi si tratta di trovare il giusto equilibrio. Vogliamo che lavorino sodo e aiutino la squadra, ma siamo anche consapevoli che, se spendono tutte le energie in questo modo, potrebbero non avere quel guizzo in più per finalizzare un’azione d’attacco”.

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