L’ex giocatore del Napoli Leandro Rinaudo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale tra gli argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso prima in classifica.

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Le parole di Rinaudo sulla Lazio

Torna il campionato e la Lazio è prima in classifica

“Meritatamente. E’ bello vedere un allenatore che ha sempre avuto la forza di reagire e mettersi in discussione, godersi il primato e raccogliere ciò che merita dimostrando sul campo.”

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