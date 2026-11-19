INTERVISTE
Rinaudo: “Gattuso ha avuto la forza di reagire e mettersi in discussione. Lazio prima con merito”
L’ex giocatore del Napoli Leandro Rinaudo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale tra gli argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso prima in classifica.
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Le parole di Rinaudo sulla Lazio
Torna il campionato e la Lazio è prima in classifica
“Meritatamente. E’ bello vedere un allenatore che ha sempre avuto la forza di reagire e mettersi in discussione, godersi il primato e raccogliere ciò che merita dimostrando sul campo.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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