INTERVISTE
Riso: “Frattesi ha scelto la Lazio, con Lotito è stato difficile trattare”
L’agente, Giuseppe Riso durante un’intervista ai microfoni del Podcast Colpi da Maestro, ha parlato della trattativa fra la Lazio e Davide Frattesi. Ecco le sue parole.
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L’intervista di Riso sulla trattativa fra Frattesi e la Lazio
“Frattesi alla Lazio? L’affare nasce perché lui giocando poco non riusciva più a stare all’Inter. Lui è un ragazzo d’oro, ha veramente un cuore incredibile: non lo vedevo più felice, lo vedevo triste e spento. Qualche mercato prima avevamo già provato a fare qualcosa, ma l’Inter non voleva privarsene. Quest’anno è arrivata la Lazio, poteva anche esserci qualcosa di diverso ma lui ha scelto la Lazio. Aveva bisogno di sentirsi di nuovo protagonista: la cosa più bella che posso dirti è che ieri sera mi ha videochiamato e aveva un sorriso enorme. Queste sono le soddisfazioni. Lotito per me è un genio, ma trattare con lui è sempre complicato. E poi la situazione della Lazio ora non è mai facile. Ma l’hanno voluto a tutti i costi, Gattuso anche. Siamo stati tutti bravi a chiudere l’operazione”.
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