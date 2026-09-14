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INTERVISTE

Riso: “Daniel Maldini ha commesso una leggerezza”

Published

47 minuti ago

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Lo stadio del Cagliari

Giuseppe Riso fa chiarezza: in un’intervista, Il procuratore ha parlato della vicenda riguardante l’incidente stradale di Daniel Maldini, suo assistito, trovato negativo a controlli tossicologici ma positivo all’etilometro dopo essersi reso colpevole di un incidente stradale a Milano, nella notte tra sabato e domenica. All’ex attaccante della Lazio è stata ritirata la patente, ma tornerà subito ad allenarsi con il Cagliari. 

Leggi anche: “Luis Alberto: “Sono arrivato alla Lazio per caso, ma ho subito trovato l’intesa con Immobile

L’intervista a Beppe Riso sull’incidente di Maldini

“Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza, ma ci sono cazzate e cazzate. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoli che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi. Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo, ed è un giovane come i suoi coetanei”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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9 Sassuolo 7 4
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11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
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