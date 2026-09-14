Riso: “Daniel Maldini ha commesso una leggerezza”

Giuseppe Riso fa chiarezza: in un’intervista, Il procuratore ha parlato della vicenda riguardante l’incidente stradale di Daniel Maldini, suo assistito, trovato negativo a controlli tossicologici ma positivo all’etilometro dopo essersi reso colpevole di un incidente stradale a Milano, nella notte tra sabato e domenica. All’ex attaccante della Lazio è stata ritirata la patente, ma tornerà subito ad allenarsi con il Cagliari.

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L’intervista a Beppe Riso sull’incidente di Maldini

“Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza, ma ci sono cazzate e cazzate. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoli che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi. Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo, ed è un giovane come i suoi coetanei”.

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