INTERVISTE
Riso: “Ho combattuto per portare Pinamonti alla Lazio, sono stato chiuso tre giorni a Formello”
Giuseppe Riso, agente di diversi calciatori della Lazio, dopo l’intervista su Frattesi al Podcast “Colpi da Maestro”, ha parlato anche di Andrea Pinamonti e del suo arrivo nella Capitale. Ecco le sue parole.
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L’intervista di Riso su Pinamonti
“Pinamonti alla Lazio? Lavoriamo insieme da poco, ma ho sempre avuto la percezione che fosse un giocatore sottovalutato, perché ha numeri importantissimi. Non aveva mai avuto l’opportunità di una squadra di livello più alto, ho combattuto per portarlo alla Lazio, sono stato chiuso 3 giorni dentro Formello. Credo sia nell’ambiente giusto per giocarsi le carte anche in ottica Nazionale, non accetta il fatto di non essere preso in considerazione”.
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