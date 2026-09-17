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Rocca: “Nessuna solidarietà a Lotito. Si pone male, voleva essere Berlusconi ma ha fallito”

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3 ore ago

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Rocca intervista Lazio Lotito indagine

Il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato dal quotidiano Il Foglio, ha detto la sua sull’indagine per aggiotaggio della Procura di Roma, è tornato a criticare il presidente Lotito affermando che la contestazione ha “radici lontane”. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Mieli: “Scopo manovra a destra non è aggiotaggio, ma impedire la ricandidatura di Lotito”

Le parole di Rocca nell’intervista sulla Lazio e Lotito

“Il dissenso arriva da lontano, tornerei assolutamente a partecipare alla manifestazione di dissenso del 2 luglio. Nessuno è in grado di manipolare 40-50 mila persone. Sull’inchiesta bisogna aspettare la magistratura e le indagini; non penso che Masi e Maiolini siano coinvolti in questa vicenda. Loro li conosco. Bisignani l’ho conosciuto di recente, alla manifestazione del 2 luglio.

Lotito si è espresso male e in maniera volgare in più occasioni, si è rivolto ai tifosi dando loro degli ‘stronzi’. È un dirigente sportivo, è un senatore. Non è questa la modalità. Non mi sento di dare alcuna solidarietà, voleva essere come Berlusconi ma ha fallito“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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