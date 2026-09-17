Rocca: “Nessuna solidarietà a Lotito. Si pone male, voleva essere Berlusconi ma ha fallito”

Il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato dal quotidiano Il Foglio, ha detto la sua sull’indagine per aggiotaggio della Procura di Roma, è tornato a criticare il presidente Lotito affermando che la contestazione ha “radici lontane”. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rocca nell’intervista sulla Lazio e Lotito

“Il dissenso arriva da lontano, tornerei assolutamente a partecipare alla manifestazione di dissenso del 2 luglio. Nessuno è in grado di manipolare 40-50 mila persone. Sull’inchiesta bisogna aspettare la magistratura e le indagini; non penso che Masi e Maiolini siano coinvolti in questa vicenda. Loro li conosco. Bisignani l’ho conosciuto di recente, alla manifestazione del 2 luglio.

Lotito si è espresso male e in maniera volgare in più occasioni, si è rivolto ai tifosi dando loro degli ‘stronzi’. È un dirigente sportivo, è un senatore. Non è questa la modalità. Non mi sento di dare alcuna solidarietà, voleva essere come Berlusconi ma ha fallito“.

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