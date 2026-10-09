Rocca: “Lotito prenda atto della frattura, o si faccia da parte”

A margine di una conferenza stampa, il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, ha concesso un’intervista nel corso della quale ha lanciato un messaggio diretto a Claudio Lotito, secondo quanto riportato dall’Agenzia Dire: ecco l’accorato invito al presidente biancoceleste.

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Le parole di Rocca nell’intervista a proposito dell’invito a Lotito

“Lotito? L’auspicio è che lui prenda atto di questa frattura: o la ricompone, e sta a lui trovare la maniera, o altrimenti farsi da parte. La Lazio ha due primati: è prima in classifica in Serie A e ha lo stadio più vuoto d’Italia. Del primo siamo ovviamente contenti, dell’altro qualcuno deve iniziare a prenderne atto una volta per tutte”.

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