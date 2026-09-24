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INTERVISTE

Rocca: “Lotito non può essere cacciato, ma dopo 20 anni il rapporto è insanabile”

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2 ore ago

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Rocca intervista Lotito Lazio cacciata

Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, oltre all’intervista rilasciata a Radio Romanista nella quale ha parlato anche della presunta fede giallorossa di Lotito, è intervenuto per parlare del club biancoceleste anche sulle frequenze di Radio Globo.

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Le parole di Rocca nell’intervista su Lotito

“Daje Rocca caccia Lotito, questo mi dicono tantissimi tifosi. Me lo urlano ovunque vada, ma Lotito non può essere cacciato, è il proprietario. Può migliorare la comunicazione coi tifosi anche se il rapporto, dopo vent’anni, è insanabile“.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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