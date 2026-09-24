INTERVISTE
Rocca: “Lotito non può essere cacciato, ma dopo 20 anni il rapporto è insanabile”
Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, oltre all’intervista rilasciata a Radio Romanista nella quale ha parlato anche della presunta fede giallorossa di Lotito, è intervenuto per parlare del club biancoceleste anche sulle frequenze di Radio Globo.
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Le parole di Rocca nell’intervista su Lotito
“Daje Rocca caccia Lotito, questo mi dicono tantissimi tifosi. Me lo urlano ovunque vada, ma Lotito non può essere cacciato, è il proprietario. Può migliorare la comunicazione coi tifosi anche se il rapporto, dopo vent’anni, è insanabile“.
Redazione Lazionews.eu
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