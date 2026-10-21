Rocca: “Lotito chieda scusa per i suoi comportamenti. Io esecutore? Non si permetta!”

Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto sulle frequenze di Rai Radio Uno nella trasmissione Un giorno da Pecora, ha commentato il primo posto in classifica della Lazio, per poi tornare a parlare del presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole del presidente Rocca nell’intervista sulla Lazio e Lotito

“La mia Lazio in testa al campionato? Mi viene da dire che si trova in testa per caso. Lotito dovrebbe essere più educato, imparare a rispettare maggiormente i tifosi, ascoltarli e non insultarli continuamente. Con la sua arroganza ha fratturato il rapporto con la tifoseria. Gli ho detto che parla di frange radicali del tifo, ma ha perso anche i tifosi delle tribune, gli impiegati e gli avvocati, a forza di insultarli. Utilizza una modalità tutta “romanaccia”, come a dire: “Voi non capite niente e so tutto io”. Negli ultimi anni non è stato un bello spettacolo.

Lotito dovrebbe dare delle risposte. L’anno scorso è andato al Nasdaq, annunciandolo in pompa magna. E poi? Quando gli sono state fatte delle domande, ha risposto: “Sono fatti miei”. Quando si parla di sognare per la propria squadra, lui dice: “Prendetevi gli ipnotici”. Ci si può relazionare così? Dovrebbe chiedere scusa per i suoi comportamenti, anziché offendere sempre. Sono stati tanti i presidenti che hanno chiesto scusa.

Non è sempre stato difficile, in passato avevo un ottimo rapporto con lui. Poi gli ho raccomandato più volte di cambiare il modo di comunicare con i tifosi, ma mi ha sempre preso in giro. Per Lotito c’è sempre un complotto, anche nel mio caso. Nei miei confronti dice che ci sono dei mandanti e che io sono un esecutore. È una cosa che mi offende. Non deve nemmeno permettersi di ipotizzare una cosa del genere. Mi sento offeso ogni volta che parla di mandanti”.

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