Rocca: “Lotito è un presidente di una società di Serie A, non può comportarsi così”

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha concesso un’intervista a Radio Romanista, per parlare del nuovo Stadio della a Roma a Pietralata; a margine, c’è stato modo di soffermarsi anche sui suoi rapporti con il sindaco di Roma Gualtieri e il presidente della Lazio Lotito.

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L’intervista al presidente Rocca su Lotito

“Sullo stadio della Roma, io credo che la volontà di tutte le istituzioni sia che lo stadio si faccia. La società ha posto tutte le premesse affinché venga realizzato, io stesso avevo espresso qualche dubbio sulla viabilità, per l’ospedale Pertini, ma ormai ci siamo. Le criticità iniziali erano legate a questo, il tema della viabilità è fondamentale a Roma, ma su questo la società è sempre stata attenta”.

“Mi dispiace che le mie parole siano state un po’ incomprese tempo fa. È bello che venga realizzata questa opera che è, a tutti gli effetti, pubblica nonostante il progetto sia privato”.

Rocca su Gualtieri

“Il rapporto con Gualtieri? Lui è abbastanza tranquillo. Chi è più romanista scatenato è il Prefetto Giannini, che organizza raduni a casa per vedere la partita e quando la Lazio ha una giornata sfortunata non manca di farmelo notare”.

Rocca su Lotito

“Lotito non va… Non ho rapporti con lui, ma non va… io credo, al di là del tifo, che la postura di un presidente non possa essere quella dell’insulto, o di mettersi a tu per tu con i tifosi. Il presidente deve essere anche un papà e deve saper intercettare i malesseri dei tifosi”.

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