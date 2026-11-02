Rocca: “Se la Lazio vince lo scudetto mi faccio la barba biancazzurra”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio Uno ‘Un Giorno da pecora’ per concedere un’intervista sull’inizio di stagione della Lazio.

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L’intervista al presidente Rocca sulla stagione della Lazio

“Ho già una parte della barba bianca, potrei farne un’altra azzurra, come Braveheart. Se la Lazio vince lo scudetto non faccio pace con Lotito, ma perché non c’è un problema di pace, se si vincesse lo scudetto davvero saremmo tutti felicissimi a festeggiare”.

Rocca sulla protesta del tifo

“Solo 12mila tifosi erano sugli spalti, quando in condizioni normali ce ne sarebbero 60mila. L’assenza dall’Olimpico è un enorme gesto d’amore. Quando tornerò allo stadio non lo so: forse per il derby. Il primato in Serie A è solo merito di Gattuso. Ha fatto un capolavoro, è riuscito a isolare il gruppo dalle polemiche”.

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