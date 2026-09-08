Rocca: “Volevo esserci a Udine, vicino a squadra e tifosi. Il tifo? Incessante”

Il governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sua presenza a Udine per assistere a Udinese Lazio, della vittoria dei biancocelesti, del lavoro di Gattuso, del tifo e molto altro. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rocca nell’intervista su Udinese Lazio

“La vittoria della Lazio ad Udine è stata una grande soddisfazione. Ho visto una squadra determinata, tenace, aggressiva. Bello vederla giocare così, davvero una sorpresa. Frattesi su tutti, ma sinceramente mi ha impressionato la prova di Belahyane. Mi piaceva l’idea di essere vicino ai tifosi (era presente al Bluenergy Stadium, ndr). C’è stato un tifoso molto forte, sembrava di giocare in casa.

E’ stata una grande emozione vedere come la tifoseria non si sia mai tirato indietro, anche nei momenti delicati. Bene Gattuso, bravo nel tenere anche la squadra al riparo da tutte le tensioni di questo momento laziale. Questo è il risultato, anche grazie allo slancio dei giocatori nei confronti della tifoseria. Sono contento, credo che il mister stia facendo bene. Avanti così, teniamo duro”.

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