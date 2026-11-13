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INTERVISTE

Rocchi: “C’è un fattore che fa la differenza nella Lazio di Gattuso”

Published

58 minuti ago

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L’ex attaccante della Lazio Tommaso Rocchi ha rilasciato un’intervista alle colonne del Corriere della Sera in merito allo strepitoso cammino dei biancocelesti di Gattuso.

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Le parole di Rocchi sullo strepitoso cammino della Lazio di Gattuso.

“Il nuovo allenatore e i calciatori arrivati in estate sono stati bravi a mettersi con la testa giusta a lavorare e a portare ambizioni e voglia di riscatto. Mi sembra che tutta la squadra stia credendo nel tecnico. Gattuso è stato molto bravo a compattare la squadra, a trasmettere le proprie idee, anche attraverso un gioco accattivante. Il suo atteggiamento, la sua convinzione che il lavoro paghi sempre, hanno portato i risultati. Migliorano i singoli, di conseguenza la squadra. E quando arrivano i risultati aumentano sempre di più le energie.

La Lazio sta vivendo un grandissimo avvio di campionato, questo benché la prima partita, con il Mantova in Coppa Italia, sia andata particolarmente male. Risultati così non fanno che generare entusiasmo. Fu così per noi, è così oggi. Cosa mi piace di più? L’entusiasmo. La squadra è convinta di quel che fa, è propositiva. I compagni si sacrificano l’uno per l’altro. Non si vede solo un bel calcio, ma un gruppo unito. E questo atteggiamento fa la differenza”.

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